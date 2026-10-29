Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 693065
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный
Простой и лаконичный дизайн чайника в сочетании с черным цветом будет прекрасно смотреться на вашей кухне. Чайник выполнен из высококачественного пластика, имеет шкалу уровня воды, съемный фильтр, который при желании можно помыть и функции безопасности, такие как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Простой и лаконичный дизайн чайника в сочетании с черным цветом будет прекрасно смотреться на вашей кухне. Чайник выполнен из высококачественного пластика, имеет шкалу уровня воды, съемный фильтр, который при желании можно помыть и функции безопасности, такие как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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