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Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный

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Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 1
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 2
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 3
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 4
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 5
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 6
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 7
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 8
Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 8
  • Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный

Простой и лаконичный дизайн чайника в сочетании с черным цветом будет прекрасно смотреться на вашей кухне. Чайник выполнен из высококачественного пластика, имеет шкалу уровня воды, съемный фильтр, который при желании можно помыть и функции безопасности, такие как защита от работы без воды и автоматическое отключение.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Простой и лаконичный дизайн чайника в сочетании с черным цветом будет прекрасно смотреться на вашей кухне. Чайник выполнен из высококачественного пластика, имеет шкалу уровня воды, съемный фильтр, который при желании можно помыть и функции безопасности, такие как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE-1520 (1,7 л) черный - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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