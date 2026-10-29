Чайник электрический Leonord LE-1519 (2,0 л) стекло, пластик, черный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
В наличии
Код товара: 693064
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 390 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х22х20
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1519 (2,0 л) стекло, пластик, черный
Если у Вас большая семья, тогда вам подойдет данная модель чайника от Leonord, с увеличенным объемом в 2 литра. Чайник оснащен фильтром на носике, который удерживает мелкие частицы извести. Он удобен в использование за счет корпуса из термостойкого стекла, благодаря которому видно сколько воды в чайнике и когда она закипает. Чайник могут использовать как левши, так и правши, поскольку основание поворачивается на 360°. Оснащен функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
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Если у Вас большая семья, тогда вам подойдет данная модель чайника от Leonord, с увеличенным объемом в 2 литра. Чайник оснащен фильтром на носике, который удерживает мелкие частицы извести. Он удобен в использование за счет корпуса из термостойкого стекла, благодаря которому видно сколько воды в чайнике и когда она закипает. Чайник могут использовать как левши, так и правши, поскольку основание поворачивается на 360°. Оснащен функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Leonord LE-1519 (2,0 л) стекло, пластик, черный - стоимость товара 2390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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