Чайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
В наличии
Код товара: 693048
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Загружаем...
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Загружаем...
2 220 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х22х17
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
Классический чайник из нержавеющей стали с закрытым нагревательным элементом. Имея объем 1.7 литра и мощность 2200 Вт, он эффективно вскипятит воду для чая, кофе и других напитков. Чайник автоматически выключается, когда вода закипает, и стоит на практичной подставке, поворачивающейся на 360°. Чайник оснащен фильтром на носике, который удерживает мелкие частицы извести. Наслаждайтесь любимыми напитками и их восхитительным вкусом с помощью чайника Leonord.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Классический чайник из нержавеющей стали с закрытым нагревательным элементом. Имея объем 1.7 литра и мощность 2200 Вт, он эффективно вскипятит воду для чая, кофе и других напитков. Чайник автоматически выключается, когда вода закипает, и стоит на практичной подставке, поворачивающейся на 360°. Чайник оснащен фильтром на носике, который удерживает мелкие частицы извести. Наслаждайтесь любимыми напитками и их восхитительным вкусом с помощью чайника Leonord.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной - по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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