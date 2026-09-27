Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 693023
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Загружаем...
3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
12.6x36.0x10.0 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
Универсальное гибридное устройство 2 в 1, сочетающее в себе функции классического утюга для сухого глажения и мощного вертикального отпаривателя. Мощность 1800 Вт обеспечивает рекордный нагрев подошвы всего за 9 секунд. Имеет качественное тефлоновое покрытие подошвы, информативный LED-дисплей, встроенную защиту от накипи, противокапельную систему «капля-стоп» и бак для воды на 200 мл.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
9
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное, горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Материал подошвы утюжка
тефлон
Вешалка для одежды
нет
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
12.6x36.0x10.0 см
Страна производитель
Китай
Универсальное гибридное устройство 2 в 1, сочетающее в себе функции классического утюга для сухого глажения и мощного вертикального отпаривателя. Мощность 1800 Вт обеспечивает рекордный нагрев подошвы всего за 9 секунд. Имеет качественное тефлоновое покрытие подошвы, информативный LED-дисплей, встроенную защиту от накипи, противокапельную систему «капля-стоп» и бак для воды на 200 мл.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Утюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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