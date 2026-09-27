Утюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар, паровой удар,керам.подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 693021
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
бирюзовый, черный
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
беспроводной/проводной режим, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х13
Вес, кг.
1.6
Описание товара Утюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар, паровой удар,керам.подошва)
Керамическая подошва беспроводного утюга Leonord дарит легкое и гладкое скольжение. Отпустите шнур, который зацепился, перекрутился или помял ту часть, которую вы уже гладили. Беспроводная технология обеспечивает утюгу полную свободу движений для безупречных результатов. При подключенном шнуре нагрев остается постоянным, а функция подачи пара становится еще более мощной, поэтому вы сможете справиться с очень сложными складками и заломами. Большой резервуар для воды (350 мл) позволяет гладить дольше без долива.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
бирюзовый, черный
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
беспроводной/проводной режим, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Страна производитель
Китай
Керамическая подошва беспроводного утюга Leonord дарит легкое и гладкое скольжение. Отпустите шнур, который зацепился, перекрутился или помял ту часть, которую вы уже гладили. Беспроводная технология обеспечивает утюгу полную свободу движений для безупречных результатов. При подключенном шнуре нагрев остается постоянным, а функция подачи пара становится еще более мощной, поэтому вы сможете справиться с очень сложными складками и заломами. Большой резервуар для воды (350 мл) позволяет гладить дольше без долива.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Утюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар, паровой удар,керам.подошва) - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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