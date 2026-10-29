Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
В наличии
Код товара: 693015
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 030 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)
С утюгом Leonord вы можете быть уверены, что Ваши рубашки всегда будут аккуратными и гладкими. Система капля стоп позволяет уверенно гладить деликатные ткани при низких температурах. А специальная керамическая подошва плавно скользит по любой ткани. Она антипригарная, устойчива к царапинам и легко чистится. Мощная и непрерывная подача пара, быстро и качественно разглаживает складки. Автоматическое отключение для повышения безопасности.
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Курьерская доставка в Москве
С утюгом Leonord вы можете быть уверены, что Ваши рубашки всегда будут аккуратными и гладкими. Система капля стоп позволяет уверенно гладить деликатные ткани при низких температурах. А специальная керамическая подошва плавно скользит по любой ткани. Она антипригарная, устойчива к царапинам и легко чистится. Мощная и непрерывная подача пара, быстро и качественно разглаживает складки. Автоматическое отключение для повышения безопасности.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) – стоимость товара 3030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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