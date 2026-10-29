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Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) купить с доставкой в Москве
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Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)

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Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 1
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 2
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 3
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 4
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 5
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 6
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 7
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 8
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 9
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 10
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 11
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 12
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 13
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 14
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 15
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 16
Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 1
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 2
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 3
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 4
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 5
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 6
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 7
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 8
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 9
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 10
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 11
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 12
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 13
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 14
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 15
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 16
  • Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)
3 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)

С утюгом Leonord вы можете быть уверены, что Ваши рубашки всегда будут аккуратными и гладкими. Система капля стоп позволяет уверенно гладить деликатные ткани при низких температурах. А специальная керамическая подошва плавно скользит по любой ткани. Она антипригарная, устойчива к царапинам и легко чистится. Мощная и непрерывная подача пара, быстро и качественно разглаживает складки. Автоматическое отключение для повышения безопасности.

Отзывы о товаре Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Утюги
Описание
С утюгом Leonord вы можете быть уверены, что Ваши рубашки всегда будут аккуратными и гладкими. Система капля стоп позволяет уверенно гладить деликатные ткани при низких температурах. А специальная керамическая подошва плавно скользит по любой ткани. Она антипригарная, устойчива к царапинам и легко чистится. Мощная и непрерывная подача пара, быстро и качественно разглаживает складки. Автоматическое отключение для повышения безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Leonord LE-1804 бежевый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) – стоимость товара 3030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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