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Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) купить с доставкой в Москве
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Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)

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Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 1
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 2
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 3
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 4
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 5
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 6
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 7
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 1
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 2
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 3
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 4
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 5
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 6
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 7
  • Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 233 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
оранжевый, серый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
электронное управление, разноцветный индикатор, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи
Габариты без упаковки
325x133x172 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)

Утюг Leonord le-1803 электронное управление, 2400 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270085 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
оранжевый, серый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
электронное управление, разноцветный индикатор, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи
Габариты без упаковки
325x133x172 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Leonord le-1803 электронное управление, 2400 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270085 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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