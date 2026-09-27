Утюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,тефлоновая подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 693013
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3100
Цвет
бежевый, белый
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
315x133x150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х13
Вес, кг.
1.6
Описание товара Утюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,тефлоновая подошва)
Утюг Leonord le-1802 3100 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, тефлоновая подошва 270084 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3100
Цвет
бежевый, белый
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
тефлон
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
315x133x150 мм
Страна производитель
Китай
Утюг Leonord le-1802 3100 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, тефлоновая подошва 270084 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,тефлоновая подошва) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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