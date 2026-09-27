Утюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 693012
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
320x130x155 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва)
Утюг Leonord LE-1801 черно-синий 3000 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270079 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
320x130x155 мм
Страна производитель
Китай
Утюг Leonord LE-1801 черно-синий 3000 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270079 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Утюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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