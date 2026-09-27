Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
В наличии
Код товара: 692985
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Загружаем...
4 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1 (аэрофритюрница, духовка, ростер, гриль, альтернатива СВЧ)
Габариты (ШxВxГ), мм
320x320x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х32
Вес, кг.
4
Описание товара Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый
Используя мультипечь с горячим воздухом, вы получаете полезные блюда, потому что масло Вам совсем не понадобится. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую корочку, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Мультипечь от Leonord имеет стильный дизайн и сенсорную панель управления, на которой легко регулировать температуру и настройку таймера. Либо вы можете выбрать между 5-и автоматическими программами для идеального приготовления пищи с хрустящей корочкой. Встроенный сигнал сообщит вам, когда еда готова. Мультипечь оснащена резиновыми ножками для устойчивого размещения, чашей с антипригарным покрытием объемом 4 л. и съемной решеткой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1 (аэрофритюрница, духовка, ростер, гриль, альтернатива СВЧ)
Габариты (ШxВxГ), мм
320x320x330
Страна производитель
Китай
Используя мультипечь с горячим воздухом, вы получаете полезные блюда, потому что масло Вам совсем не понадобится. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую корочку, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Мультипечь от Leonord имеет стильный дизайн и сенсорную панель управления, на которой легко регулировать температуру и настройку таймера. Либо вы можете выбрать между 5-и автоматическими программами для идеального приготовления пищи с хрустящей корочкой. Встроенный сигнал сообщит вам, когда еда готова. Мультипечь оснащена резиновыми ножками для устойчивого размещения, чашей с антипригарным покрытием объемом 4 л. и съемной решеткой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый – стоимость товара 4120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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