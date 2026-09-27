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Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый купить с доставкой в Москве
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Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый

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Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 1
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 2
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 3
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 4
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 5
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 6
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 7
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 8
Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 1
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 2
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 3
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 4
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 5
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 6
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 7
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 8
  • Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый
4 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1 (аэрофритюрница, духовка, ростер, гриль, альтернатива СВЧ)
Габариты (ШxВxГ), мм
320x320x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х32
Вес, кг.
4

Описание товара Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый

Используя мультипечь с горячим воздухом, вы получаете полезные блюда, потому что масло Вам совсем не понадобится. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую корочку, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Мультипечь от Leonord имеет стильный дизайн и сенсорную панель управления, на которой легко регулировать температуру и настройку таймера. Либо вы можете выбрать между 5-и автоматическими программами для идеального приготовления пищи с хрустящей корочкой. Встроенный сигнал сообщит вам, когда еда готова. Мультипечь оснащена резиновыми ножками для устойчивого размещения, чашей с антипригарным покрытием объемом 4 л. и съемной решеткой.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, съемная решетка, резиновые ножки, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1 (аэрофритюрница, духовка, ростер, гриль, альтернатива СВЧ)
Габариты (ШxВxГ), мм
320x320x330
Страна производитель
Китай
Описание
Используя мультипечь с горячим воздухом, вы получаете полезные блюда, потому что масло Вам совсем не понадобится. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую корочку, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Мультипечь от Leonord имеет стильный дизайн и сенсорную панель управления, на которой легко регулировать температуру и настройку таймера. Либо вы можете выбрать между 5-и автоматическими программами для идеального приготовления пищи с хрустящей корочкой. Встроенный сигнал сообщит вам, когда еда готова. Мультипечь оснащена резиновыми ножками для устойчивого размещения, чашей с антипригарным покрытием объемом 4 л. и съемной решеткой.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый – стоимость товара 4120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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