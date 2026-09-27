Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб.
В наличии
Код товара: 692957
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13 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
гриль, съемные двусторонние пластины с гладкой и рифленой поверхностью, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.04
Функции и особенности
Защита от перегрева, вертикальное хранение, барбекю-режим с раскрытием на 180°
Индикаторы
цифровой дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х22
Вес, кг.
9.4
Описание товара Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)
Гриль-пресс Leonord le-1723 3 в 1 105815 предназначен для приготовления еды. Благодаря равномерному распределению температуры еда хорошо прогревается, что ускоряет готовку. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет высокой прочности прослужит долго.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
гриль, съемные двусторонние пластины с гладкой и рифленой поверхностью, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
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Расположение нагревательного элемента
снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.04
Функции и особенности
Защита от перегрева, вертикальное хранение, барбекю-режим с раскрытием на 180°
Индикаторы
цифровой дисплей
Страна производитель
Китай
Гриль-пресс Leonord le-1723 3 в 1 105815 предназначен для приготовления еды. Благодаря равномерному распределению температуры еда хорошо прогревается, что ускоряет готовку. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет высокой прочности прослужит долго.
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - данный товар вы можете купить по цене 13710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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