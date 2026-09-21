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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
123 470 руб.  179 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692914
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
титан
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4470
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
200+50+50+10
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан

Samsung Galaxy S25 Ultra — воплощение элегантности и всего того, за что фанаты любят Galaxy. Крохотные рамки дисплея, аккуратно расположенные камеры, строгая геометрия корпуса и скруглённые углы, благодаря которым девайс удобно держать в руках, — всё это делает Galaxy S25 Ultra одним из самых красивых больших смартфонов на рынке. Приятные цвета, вдохновлённые природой Смартфон доступен в цветах «Синий титан», «Серебристый титан», «Серый титан» и «Чёрный титан», при этом титановая рамка у Galaxy S25 Ultra не окрашена и радует своим натуральным металлическим оттенком. Лучший процессор для Galaxy Мощнейший чипсет Snapdragon 8 Elite был специально разогнан для флагманских смартфонов Samsung. Видеоядро стало ощутимо мощнее, а благодаря 3-нанометровому техпроцессу Snapdragon 8 Elite for Galaxy является по-настоящему энергоэффективным. Готов к любым испытаниям Кроме прочнейшей титановой рамки, передняя панель защищена Gorilla Glass Victus 2, а задняя получила прочнейшее стекло Gorilla Glass Armor, устойчивое к ударам и падениям. Новый уровень Galaxy AI Galaxy AI стал ещё быстрее, полезнее и продуктивнее. Например, функция «Синхронный перевод» теперь доступна не только во время звонков, но и при общении в мессенджерах, а сам искусственный интеллект от Samsung стал настоящим персональным помощником, которому можно доверить решение важных дел. Творчество на кончике S Pen Создавайте наброски, которые Galaxy AI превратит в полноценные иллюстрации, пишите от руки, выделяйте важные фрагменты текста или редактируйте фотографии, — с новым S Pen всё это стало ещё проще. Синхронный перевод теперь в мессенджерах Функция синхронного перевода теперь работает не только во время звонков в сетях сотовой связи, но и при общении в мессенджерах, таких как WhatsApp. Новый широкоугольный объектив Samsung Galaxy S25 Ultra получил уникальный ультраширокоугольный модуль с автофокусом, который поддерживает запись видео в 8K. Благодаря оптическим характеристикам и обновлённым AI-алгоритмам он потрясающе справляется в том числе и с макросъёмкой. AI, который подстроится под вас Оцените новые возможности ИИ от Samsung, такие как интеллектуальный поиск в файловой системе устройства, взаимодействие между приложениями, автоматическое создание smart-сценариев и чат-ассистент, который доступен оффлайн. Galaxy AI сам анализирует привычки и образ жизни пользователя, а также берёт на себя множество рутинных задач, которые раньше приходилось выполнять самостоятельно. Поиск на кончиках пальцев Функция «Обведи и найди» делает поиск информации быстрым и удобным. Просто проведите пальцем или стилусом по объекту на экране — будь то текст, предмет или изображение — и система мгновенно распознает его, предлагая полезные данные из интернета. Ваш персональный AI-художник Создавайте уникальные авторские стикеры за секунды, используя функцию «AI-рисунок» в смартфонах Galaxy. Просто опишите в двух словах, что хотите увидеть, и через несколько мгновений изображение будет сгенерировано по вашему запросу. Общение без барьеров «Синхронный перевод» на устройствах Galaxy позволяет мгновенно переводить речь во время телефонного разговора. Теперь вы можете свободно общаться с собеседниками на любом языке, сосредотачиваясь на важных деталях диалога, а не на сложностях перевода.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
титан
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4470
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
200+50+50+10
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy S25 Ultra — воплощение элегантности и всего того, за что фанаты любят Galaxy. Крохотные рамки дисплея, аккуратно расположенные камеры, строгая геометрия корпуса и скруглённые углы, благодаря которым девайс удобно держать в руках, — всё это делает Galaxy S25 Ultra одним из самых красивых больших смартфонов на рынке. Приятные цвета, вдохновлённые природой Смартфон доступен в цветах «Синий титан», «Серебристый титан», «Серый титан» и «Чёрный титан», при этом титановая рамка у Galaxy S25 Ultra не окрашена и радует своим натуральным металлическим оттенком. Лучший процессор для Galaxy Мощнейший чипсет Snapdragon 8 Elite был специально разогнан для флагманских смартфонов Samsung. Видеоядро стало ощутимо мощнее, а благодаря 3-нанометровому техпроцессу Snapdragon 8 Elite for Galaxy является по-настоящему энергоэффективным. Готов к любым испытаниям Кроме прочнейшей титановой рамки, передняя панель защищена Gorilla Glass Victus 2, а задняя получила прочнейшее стекло Gorilla Glass Armor, устойчивое к ударам и падениям. Новый уровень Galaxy AI Galaxy AI стал ещё быстрее, полезнее и продуктивнее. Например, функция «Синхронный перевод» теперь доступна не только во время звонков, но и при общении в мессенджерах, а сам искусственный интеллект от Samsung стал настоящим персональным помощником, которому можно доверить решение важных дел. Творчество на кончике S Pen Создавайте наброски, которые Galaxy AI превратит в полноценные иллюстрации, пишите от руки, выделяйте важные фрагменты текста или редактируйте фотографии, — с новым S Pen всё это стало ещё проще. Синхронный перевод теперь в мессенджерах Функция синхронного перевода теперь работает не только во время звонков в сетях сотовой связи, но и при общении в мессенджерах, таких как WhatsApp. Новый широкоугольный объектив Samsung Galaxy S25 Ultra получил уникальный ультраширокоугольный модуль с автофокусом, который поддерживает запись видео в 8K. Благодаря оптическим характеристикам и обновлённым AI-алгоритмам он потрясающе справляется в том числе и с макросъёмкой. AI, который подстроится под вас Оцените новые возможности ИИ от Samsung, такие как интеллектуальный поиск в файловой системе устройства, взаимодействие между приложениями, автоматическое создание smart-сценариев и чат-ассистент, который доступен оффлайн. Galaxy AI сам анализирует привычки и образ жизни пользователя, а также берёт на себя множество рутинных задач, которые раньше приходилось выполнять самостоятельно. Поиск на кончиках пальцев Функция «Обведи и найди» делает поиск информации быстрым и удобным. Просто проведите пальцем или стилусом по объекту на экране — будь то текст, предмет или изображение — и система мгновенно распознает его, предлагая полезные данные из интернета. Ваш персональный AI-художник Создавайте уникальные авторские стикеры за секунды, используя функцию «AI-рисунок» в смартфонах Galaxy. Просто опишите в двух словах, что хотите увидеть, и через несколько мгновений изображение будет сгенерировано по вашему запросу. Общение без барьеров «Синхронный перевод» на устройствах Galaxy позволяет мгновенно переводить речь во время телефонного разговора. Теперь вы можете свободно общаться с собеседниками на любом языке, сосредотачиваясь на важных деталях диалога, а не на сложностях перевода.
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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512Gb (SM-S938BZKCCAU) Черный титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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