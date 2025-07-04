Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZKBCAU) Черный титан
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZKBCAU) Черный титан
Samsung Galaxy S25 Ultra — воплощение элегантности и всего того, за что фанаты любят Galaxy. Крохотные рамки дисплея, аккуратно расположенные камеры, строгая геометрия корпуса и скруглённые углы, благодаря которым девайс удобно держать в руках, — всё это делает Galaxy S25 Ultra одним из самых красивых больших смартфонов на рынке. Приятные цвета, вдохновлённые природой Смартфон доступен в цветах «Синий титан», «Серебристый титан», «Серый титан» и «Чёрный титан», при этом титановая рамка у Galaxy S25 Ultra не окрашена и радует своим натуральным металлическим оттенком. Лучший процессор для Galaxy Мощнейший чипсет Snapdragon 8 Elite был специально разогнан для флагманских смартфонов Samsung. Видеоядро стало ощутимо мощнее, а благодаря 3-нанометровому техпроцессу Snapdragon 8 Elite for Galaxy является по-настоящему энергоэффективным. Готов к любым испытаниям Кроме прочнейшей титановой рамки, передняя панель защищена Gorilla Glass Victus 2, а задняя получила прочнейшее стекло Gorilla Glass Armor, устойчивое к ударам и падениям. Новый уровень Galaxy AI Galaxy AI стал ещё быстрее, полезнее и продуктивнее. Например, функция «Синхронный перевод» теперь доступна не только во время звонков, но и при общении в мессенджерах, а сам искусственный интеллект от Samsung стал настоящим персональным помощником, которому можно доверить решение важных дел. Творчество на кончике S Pen Создавайте наброски, которые Galaxy AI превратит в полноценные иллюстрации, пишите от руки, выделяйте важные фрагменты текста или редактируйте фотографии, — с новым S Pen всё это стало ещё проще. Синхронный перевод теперь в мессенджерах Функция синхронного перевода теперь работает не только во время звонков в сетях сотовой связи, но и при общении в мессенджерах, таких как WhatsApp. Новый широкоугольный объектив Samsung Galaxy S25 Ultra получил уникальный ультраширокоугольный модуль с автофокусом, который поддерживает запись видео в 8K. Благодаря оптическим характеристикам и обновлённым AI-алгоритмам он потрясающе справляется в том числе и с макросъёмкой. AI, который подстроится под вас Оцените новые возможности ИИ от Samsung, такие как интеллектуальный поиск в файловой системе устройства, взаимодействие между приложениями, автоматическое создание smart-сценариев и чат-ассистент, который доступен оффлайн. Galaxy AI сам анализирует привычки и образ жизни пользователя, а также берёт на себя множество рутинных задач, которые раньше приходилось выполнять самостоятельно. Поиск на кончиках пальцев Функция «Обведи и найди» делает поиск информации быстрым и удобным. Просто проведите пальцем или стилусом по объекту на экране — будь то текст, предмет или изображение — и система мгновенно распознает его, предлагая полезные данные из интернета. Ваш персональный AI-художник Создавайте уникальные авторские стикеры за секунды, используя функцию «AI-рисунок» в смартфонах Galaxy. Просто опишите в двух словах, что хотите увидеть, и через несколько мгновений изображение будет сгенерировано по вашему запросу. Общение без барьеров «Синхронный перевод» на устройствах Galaxy позволяет мгновенно переводить речь во время телефонного разговора. Теперь вы можете свободно общаться с собеседниками на любом языке, сосредотачиваясь на важных деталях диалога, а не на сложностях перевода.
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Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, телефон пришёл в отличном состоянии, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Телефон приехал в тоненьком пакетике без дополнительной защиты. Пломбы были все на месте. Регион видимо Казахстан, так как приветствие было на Казахском.\nНареканий пока не выявлено.\nСпасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок. все норм версия для Казахстана skz. опломбировано дважды одна заводская вторая от продавца. все как должно быть в идеале
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный! немного большой, но норм. зелёный цвет очень светлый, часто даже не заметно, что он мятный.\nмодель телефона SM-S936B/DS. обновление прилетело и установилось сразу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, шустрый телефон, ИИ огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за хорошие деньги, рекомендую всем! Искусственный интеллект впечатляет!
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZKBCAU) Черный титан
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, телефон пришёл в отличном состоянии, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Телефон приехал в тоненьком пакетике без дополнительной защиты. Пломбы были все на месте. Регион видимо Казахстан, так как приветствие было на Казахском.\nНареканий пока не выявлено.\nСпасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок. все норм версия для Казахстана skz. опломбировано дважды одна заводская вторая от продавца. все как должно быть в идеале
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный! немного большой, но норм. зелёный цвет очень светлый, часто даже не заметно, что он мятный.\nмодель телефона SM-S936B/DS. обновление прилетело и установилось сразу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, шустрый телефон, ИИ огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за хорошие деньги, рекомендую всем! Искусственный интеллект впечатляет!