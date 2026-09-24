Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)
Набор бит с торцевыми головками Gross Nut-Driver 11627 включает 4 оснастки из стали S2 размером 8, 10, 12 и 13 мм, с магнитом, предназначенные для использования с шуруповертами. Применяется для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадки выдерживают интенсивные нагрузки и сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпусы изготовлены из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
- Встроенные магниты — крепежи не выпадают из бит, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — благодаря вращающимся гильзам-воротникам удобно удерживать биты и стабилизировать крепежные элементы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72736, ...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73317, ф190 х 20мм, 48 зубьев + кол...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитБур по бетону GROSS 70696, PRO, 18 х 450 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73320, ф190 х 30 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70185, 35 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70968, 30 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73329, ф216 х 32 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73331, ф230 х 32 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717223, 11 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 ш...
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 730037, ф125х22,2мм, лазерная приварка турбо...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723604, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26...
Набор бит с торцевыми головками Gross Nut-Driver 11627 включает 4 оснастки из стали S2 размером 8, 10, 12 и 13 мм, с магнитом, предназначенные для использования с шуруповертами. Применяется для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадки выдерживают интенсивные нагрузки и сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпусы изготовлены из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
- Встроенные магниты — крепежи не выпадают из бит, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — благодаря вращающимся гильзам-воротникам удобно удерживать биты и стабилизировать крепежные элементы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)