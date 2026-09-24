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Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) купить с доставкой в Москве
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Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)

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Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 1
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 2
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 3
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 4
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 5
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 6
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 7
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 8
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 9
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 10
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 11
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 12
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 13
Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
170
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 1
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 2
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 3
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 4
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 5
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 6
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 7
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 8
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 9
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 10
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 11
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 12
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 13
  • Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692882
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
170
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
180

Описание товара Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)

Набор бит с торцевыми головками Gross Nut-Driver 11627 включает 4 оснастки из стали S2 размером 8, 10, 12 и 13 мм, с магнитом, предназначенные для использования с шуруповертами. Применяется для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадки выдерживают интенсивные нагрузки и сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпусы изготовлены из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
  • Встроенные магниты — крепежи не выпадают из бит, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — благодаря вращающимся гильзам-воротникам удобно удерживать биты и стабилизировать крепежные элементы.



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Отзывы о товаре Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
170
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит с торцевыми головками Gross Nut-Driver 11627 включает 4 оснастки из стали S2 размером 8, 10, 12 и 13 мм, с магнитом, предназначенные для использования с шуруповертами. Применяется для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадки выдерживают интенсивные нагрузки и сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпусы изготовлены из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
  • Встроенные магниты — крепежи не выпадают из бит, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — благодаря вращающимся гильзам-воротникам удобно удерживать биты и стабилизировать крепежные элементы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Driver S2 Gross (11627) - этот товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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