Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)
Набор бит и торцевых головок Gross 11361 из стали S2, с посадочным размером 1/4 дюйма, с магнитным адаптером, в пластиковом кейсе, включает в себя 26 предметов для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется при сборке мебели, электроприборов, велосипедов. В комплект входит 17 бит и 6 торцевых головок самых востребованных размеров, миниатюрный ключ-трещотка, удлинитель для бит и переходник с шестигранника на квадрат.
Преимущества
- Широкая комплектация — набор включает биты Phillips калибров 1-3, Pozidriv калибров 1-3, прямой шлиц SL калибров 3, 5, 6, TORX 10, 15, 20, 25, HEX 3-6 и торцевые головки на 1/4 размерами 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм.
- Высокий ресурс — биты из японской легированной стали S2 твердостью 52-54 HRC и торцевые головки из хромованадиевой стали твердостью 48 HRC обладают повышенной прочностью, износостойкостью и рассчитаны на долгую службу.
- Работа в труднодоступных местах — компактная трещотка с 52 зубьями особенно актуальна в ограниченном пространстве, где невозможно работать шуруповертом.
- Реверс — флажковый переключатель позволяет осуществлять трещоткой демонтаж резьбовых соединений.
- Магнитный адаптер в комплекте — насадки надежно удерживаются, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
- Комфортная работа — прорезиненный корпус трещотки обеспечивает удобный захват инструмента.
- Бережное хранение и удобная транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с надежным замком.
- Быстрый поиск нужной насадки — состав набора отражен на крышке кейса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71285, 32 х 920 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитНабор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71276, 30 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитНабор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) х...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73164, супертонкий, 300 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70396, M22 х 150 мм
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитНаправляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0, 1025 мм, зажимная
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитБучарда DENZEL 703137, 250 x 45, 40Cr, SDS MAX
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733727, ф400 х 50 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71293, 28 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73340, ф255 х 32 мм, 72 зуба + коль...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитНабор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕСС...
Набор бит и торцевых головок Gross 11361 из стали S2, с посадочным размером 1/4 дюйма, с магнитным адаптером, в пластиковом кейсе, включает в себя 26 предметов для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется при сборке мебели, электроприборов, велосипедов. В комплект входит 17 бит и 6 торцевых головок самых востребованных размеров, миниатюрный ключ-трещотка, удлинитель для бит и переходник с шестигранника на квадрат.
Преимущества
- Широкая комплектация — набор включает биты Phillips калибров 1-3, Pozidriv калибров 1-3, прямой шлиц SL калибров 3, 5, 6, TORX 10, 15, 20, 25, HEX 3-6 и торцевые головки на 1/4 размерами 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм.
- Высокий ресурс — биты из японской легированной стали S2 твердостью 52-54 HRC и торцевые головки из хромованадиевой стали твердостью 48 HRC обладают повышенной прочностью, износостойкостью и рассчитаны на долгую службу.
- Работа в труднодоступных местах — компактная трещотка с 52 зубьями особенно актуальна в ограниченном пространстве, где невозможно работать шуруповертом.
- Реверс — флажковый переключатель позволяет осуществлять трещоткой демонтаж резьбовых соединений.
- Магнитный адаптер в комплекте — насадки надежно удерживаются, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
- Комфортная работа — прорезиненный корпус трещотки обеспечивает удобный захват инструмента.
- Бережное хранение и удобная транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с надежным замком.
- Быстрый поиск нужной насадки — состав набора отражен на крышке кейса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)