Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels
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Характеристики
Описание товара Набор бит TORX, хвостовик-шестигранник, 10 мм, CrV, 15 предметов Stels
Набор Stels 11315 включает биты TORX из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и состоит из 15 предметов: насадок Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 длиной 35 и 75 мм, а также переходника. Биты имеют шлицы в форме звезды и предназначены для установки на ключ-трещотку, пневматическую трещотку или пневматический гайковерт. Оснастки оптимально подходят для работы с крепежными элементами типа TORX во время сборки и ремонта автомобилей.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
- Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
- Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера каждой оснастки.
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Набор Stels 11315 включает биты TORX из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и состоит из 15 предметов: насадок Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 длиной 35 и 75 мм, а также переходника. Биты имеют шлицы в форме звезды и предназначены для установки на ключ-трещотку, пневматическую трещотку или пневматический гайковерт. Оснастки оптимально подходят для работы с крепежными элементами типа TORX во время сборки и ремонта автомобилей.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
- Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
- Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера каждой оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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