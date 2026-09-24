Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)
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Характеристики
Описание товара Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)
Набор Stels 11312 включает 11 предметов: 10 бит SPLINE из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и переходник. Биты со шлицами в виде 12-лучевых «звезд» используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с головками SPLINE М5, М6, М8, М10 и М12. Набор будет полезен в автомобильном производстве, на станции техобслуживания, в гараже для выполнения работ, требующих максимального усилия затяжки.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
- Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
- Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера бит.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Stels 11312 включает 11 предметов: 10 бит SPLINE из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и переходник. Биты со шлицами в виде 12-лучевых «звезд» используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с головками SPLINE М5, М6, М8, М10 и М12. Набор будет полезен в автомобильном производстве, на станции техобслуживания, в гараже для выполнения работ, требующих максимального усилия затяжки.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
- Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
- Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера бит.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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