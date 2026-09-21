Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
держатель для бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
Габариты (ВxГxШ), мм
137x225x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
770
Описание товара Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels
Набор Stels 11313 включает 15 предметов: 14 бит HEX с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, из стали CrV, и переходник. Переходник позволяет устанавливать биты на ключ-трещотку, пневмогайковерт или пневмотрещотку для монтажа и демонтажа евровинтов со шлицами HEX H4-H12. Набор предназначен для использования в автомастерских и на производстве автомобилей.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
держатель для бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
Габариты (ВxГxШ), мм
137x225x50
Страна производитель
Китай
Набор Stels 11313 включает 15 предметов: 14 бит HEX с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, из стали CrV, и переходник. Переходник позволяет устанавливать биты на ключ-трещотку, пневмогайковерт или пневмотрещотку для монтажа и демонтажа евровинтов со шлицами HEX H4-H12. Набор предназначен для использования в автомастерских и на производстве автомобилей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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