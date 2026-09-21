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Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels купить с доставкой в Москве
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Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels

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Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 1
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Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
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  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 2
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 3
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 4
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 5
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 6
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 7
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 8
  • Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 15 предметов Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692875
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
держатель для бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
Габариты (ВxГxШ), мм
137x225x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
770

Описание товара Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels

Набор Stels 11313 включает 15 предметов: 14 бит HEX с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, из стали CrV, и переходник. Переходник позволяет устанавливать биты на ключ-трещотку, пневмогайковерт или пневмотрещотку для монтажа и демонтажа евровинтов со шлицами HEX H4-H12. Набор предназначен для использования в автомастерских и на производстве автомобилей.



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Отзывы о товаре Набор бит HEX, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 15 предметов Stels




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
держатель для бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит HEX
Габариты (ВxГxШ), мм
137x225x50
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Stels 11313 включает 15 предметов: 14 бит HEX с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, из стали CrV, и переходник. Переходник позволяет устанавливать биты на ключ-трещотку, пневмогайковерт или пневмотрещотку для монтажа и демонтажа евровинтов со шлицами HEX H4-H12. Набор предназначен для использования в автомастерских и на производстве автомобилей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
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