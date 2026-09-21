Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589)
Набор инструментов MTX 13589 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
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Набор инструментов MTX 13589 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
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