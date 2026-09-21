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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 8
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 10
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 15
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 18
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
удлинитель для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 1
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  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 19
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692865
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
215
Тип гаечных ключей
трещоточный
Имбусовые ключи в комплекте
7
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х11
Вес, кг.
10.4

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589)

Набор инструментов MTX 13589 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589)




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
215
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
215
Тип гаечных ключей
трещоточный
Имбусовые ключи в комплекте
7
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
крестовой (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов MTX 13589 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
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Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм.// MTX (13589) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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