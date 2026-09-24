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Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)

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Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 1
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 2
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 3
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 4
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 5
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 6
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 7
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 8
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 9
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 10
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 11
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 12
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 13
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 14
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 15
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 16
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 17
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 18
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 19
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 20
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 21
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 22
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 23
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 24
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 25
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 26
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 27
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 28
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
26
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 3
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 4
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 5
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 6
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 7
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 8
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 9
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 10
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 11
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 12
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 13
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 14
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 15
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 16
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 17
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 18
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 19
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 20
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 21
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 22
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 23
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 24
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 25
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 26
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 27
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 28
  • Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
43х36.5х19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х19
Вес, кг.
1.81

Описание товара Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)

Рюкзак Denzel 90296 размером 365 х 190 х 430 мм, с 3 отделениями и 26 карманами (в том числе сетчатыми), предназначен для размещения и транспортировки ручного инструмента. 3 секции позволяют организовать упорядоченное хранение всех необходимых предметов. Рюкзак пригодится выездному мастеру.

Преимущества

  • Износостойкость — рюкзак изготовлен из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
  • Дополнительные возможности — держатель для инструмента позволяет с удобством разместить молоток.
  • Удобные застежки-«молнии» — специальные пуллеры позволяют быстро открывать и закрывать отделения.
  • Эргономичность — удобные лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
  • Комфортное перемещение — в верхней части изделия предусмотрена петля.



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Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
43х36.5х19
Страна производитель
Китай
Описание

Рюкзак Denzel 90296 размером 365 х 190 х 430 мм, с 3 отделениями и 26 карманами (в том числе сетчатыми), предназначен для размещения и транспортировки ручного инструмента. 3 секции позволяют организовать упорядоченное хранение всех необходимых предметов. Рюкзак пригодится выездному мастеру.

Преимущества

  • Износостойкость — рюкзак изготовлен из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
  • Дополнительные возможности — держатель для инструмента позволяет с удобством разместить молоток.
  • Удобные застежки-«молнии» — специальные пуллеры позволяют быстро открывать и закрывать отделения.
  • Эргономичность — удобные лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
  • Комфортное перемещение — в верхней части изделия предусмотрена петля.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) – стоимость товара 2810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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