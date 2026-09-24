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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue

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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 1
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 2
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 3
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 4
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 5
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 6
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 7
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 8
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 9
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
9000
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 5
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 6
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 7
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 9
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692842
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный, голубой
Комплектация
книга, USB-кабель, документация, упаковка
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1024х758
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPEG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Продолжительность работы (страницы)
9000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х13
Вес, г.
328

Описание товара Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue

Электронная книга PocketBook 629 Verse представлена в голубом цвете корпуса. На задней панели присутствуют бороздки для уверенного хвата без риска случайного выскальзывания. В устройстве предусмотрены словари с возможностью перевода выделенного слова, которые будут особенно полезны для изучающих иностранные языки пользователей. Поддержка Wi-Fi позволит закачивать книги в ридер по Интернету. 6-дюймовый экран предусматривает подсветку, которая реализована по принципу фонарика. Она не «бьет» прямо в глаза и освещает дисплей сбоку, благодаря чему не раздражает зрение. Электронная книга PocketBook 629 Verse поддерживает множество форматов книг и документов, поэтому на ней можно будет открыть практически любой файл. Поклонникам комиксов доступны форматы CBR и CBZ. Одним из плюсов модели является экономичное потребление. При чтении ридера два-три часа в сутки без включенной подсветки его аккумулятор нужно будет заряжать примерно раз в два месяца.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 629 (PB629-2-CIS) Bright Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный, голубой
Комплектация
книга, USB-кабель, документация, упаковка
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1024х758
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Развернуть
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPEG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Продолжительность работы (страницы)
9000
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга PocketBook 629 Verse представлена в голубом цвете корпуса. На задней панели присутствуют бороздки для уверенного хвата без риска случайного выскальзывания. В устройстве предусмотрены словари с возможностью перевода выделенного слова, которые будут особенно полезны для изучающих иностранные языки пользователей. Поддержка Wi-Fi позволит закачивать книги в ридер по Интернету. 6-дюймовый экран предусматривает подсветку, которая реализована по принципу фонарика. Она не «бьет» прямо в глаза и освещает дисплей сбоку, благодаря чему не раздражает зрение. Электронная книга PocketBook 629 Verse поддерживает множество форматов книг и документов, поэтому на ней можно будет открыть практически любой файл. Поклонникам комиксов доступны форматы CBR и CBZ. Одним из плюсов модели является экономичное потребление. При чтении ридера два-три часа в сутки без включенной подсветки его аккумулятор нужно будет заряжать примерно раз в два месяца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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