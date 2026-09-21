Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692829
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x199x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, кг.
1.19
Описание товара Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327
Набор сверл по металлу HSS-Co Inforce 11-01-327 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, легированной кобальтом. Сверла имеют высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначены для работ повышенной сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x199x115
Страна производитель
Китай
Набор сверл по металлу HSS-Co Inforce 11-01-327 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, легированной кобальтом. Сверла имеют высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначены для работ повышенной сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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