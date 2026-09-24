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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка

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Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 4
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 5
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 6
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 4
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 5
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 6
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
YZY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
YZY
Barcode
[0684514255738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me, Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка

Vultures 1 — дебютный студийный альбом американской хип-хоп супергруппы ?$, состоящей из рэпера Kanye West и певца Ty Dolla Sign. Альбом был выпущен в цифровом виде в феврале 2024 года и дебютировал на первом месте в Billboard 200, став одиннадцатым альбомом Ye и первым альбомом Ty Dolla под номером один в чартах США в их карьере. На международном уровне альбом возглавил потоковые чарты в 72 странах по всему миру. Среди гостей - дочь Уэста Норт, Индия Лав, Фредди Гиббс, YG, Нипси Хассл, Quavo, Playboi Carti, Трэвис Скотт, Бамп Джей, Лил Дюрк, Рич Кид. и Крис Браун. Производством в основном занимались сами Уэст и Тай, а также Legendary Traxster, 88-Keys, Camper, JPEGMafia, Timbaland, Swizz Beatz, Ojivolta, Chrishan, Anthony Kilhoffer и другие.

Отзывы о товаре Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
YZY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
YZY
Barcode
[0684514255738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me, Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Vultures 1 — дебютный студийный альбом американской хип-хоп супергруппы ?$, состоящей из рэпера Kanye West и певца Ty Dolla Sign. Альбом был выпущен в цифровом виде в феврале 2024 года и дебютировал на первом месте в Billboard 200, став одиннадцатым альбомом Ye и первым альбомом Ty Dolla под номером один в чартах США в их карьере. На международном уровне альбом возглавил потоковые чарты в 72 странах по всему миру. Среди гостей - дочь Уэста Норт, Индия Лав, Фредди Гиббс, YG, Нипси Хассл, Quavo, Playboi Carti, Трэвис Скотт, Бамп Джей, Лил Дюрк, Рич Кид. и Крис Браун. Производством в основном занимались сами Уэст и Тай, а также Legendary Traxster, 88-Keys, Camper, JPEGMafia, Timbaland, Swizz Beatz, Ojivolta, Chrishan, Anthony Kilhoffer и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (0684514255738) виниловая пластинка - по цене 6180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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