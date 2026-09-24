Top.Mail.Ru
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 7
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 8
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 9
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 10
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands, Here Comes Charlie!
Жанр
Soul, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 7
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 8
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 9
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 10
  • Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458986785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands, Here Comes Charlie!
Жанр
Soul, Soul-Blues
Трек-лист
A Night In Tunisia, Youre My Thrill, My Reverie, Starlight, Round Midnight, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Years Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes Round And Around
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка

Классический диск Clap Hands, Here Comes Charlie! содержит две великолепные сессии группы, которые Элла Фицджеральд записала с пианистом Лу Леви, гитаристом Хербом Эллисом и барабанщиком Стэном Леви и другими. В отличие от классических песен, которые Элла исполняла для Verve, эта запись 1961 года показывает Эллу Фицджеральд в том виде, в котором большинство слушателей видели ее вживую: со свингующим квартетом. Программа состоит в основном из репертуара периода свинга и раннего бибопа, причем Элла смешивает проникновенные баллады с более энергичными композициями. VERVE ACOUSTIC SOUNDS SERIES: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных пленок, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкая внутренняя вставка, рукав гейтфолд.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458986785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Clap Hands, Here Comes Charlie!
Жанр
Soul, Soul-Blues
Трек-лист
A Night In Tunisia, Youre My Thrill, My Reverie, Starlight, Round Midnight, Jersey Bounce, Signing Off, Cry Me A River, This Years Kisses, Good Morning Heartache, (I Was) Born To Be Blue, Clap Hands, Here Comes Charlie!, Spring Can Really Hang You Up The Most, Music Goes Round And Around
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Описание
Классический диск Clap Hands, Here Comes Charlie! содержит две великолепные сессии группы, которые Элла Фицджеральд записала с пианистом Лу Леви, гитаристом Хербом Эллисом и барабанщиком Стэном Леви и другими. В отличие от классических песен, которые Элла исполняла для Verve, эта запись 1961 года показывает Эллу Фицджеральд в том виде, в котором большинство слушателей видели ее вживую: со свингующим квартетом. Программа состоит в основном из репертуара периода свинга и раннего бибопа, причем Элла смешивает проникновенные баллады с более энергичными композициями. VERVE ACOUSTIC SOUNDS SERIES: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных пленок, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкая внутренняя вставка, рукав гейтфолд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ella Fitzgerald - Clap Hands, Here Comes Charlie! (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986785) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...