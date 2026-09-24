Dizzy Gillespie - The Ebullient Mr. Gillespie (Audiophile, Verve By Request) (0602465225549) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dizzy Gillespie
Альбом (сингл)
Gillespie
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 692739
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465225549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dizzy Gillespie
Альбом (сингл)
Gillespie
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Swing Low, Always, Willow Weep For Me, Ungawa, Lorraine, Girl Of My Dreams, Constantinople, The Umbrella Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dizzy Gillespie - The Ebullient Mr. Gillespie (Audiophile, Verve By Request) (0602465225549) виниловая пластинка
The Ebullient Mr. Gillespie — альбом джазовый трубача, одного из родоначальников современного импровизационного джаза Диззи Гиллеспи, выпущенный в 1959 году.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. На протяжении своей карьеры, которая охватывала семь десятилетий, Диззи Гиллеспи всегда показывал себя музыкантом, «бурлящим» от радости игры. Со своим постоянным квинтетом и конгалеро Карлосом «Патато» Вальдесом в качестве гостя, Диззи отправился в студию в феврале 1959 года, чтобы записать «The Ebullient Mr. Gillespie» для Verve, особенно живой альбом, характеризующийся заводным джазом, латиноамериканскими и африканскими влияниями и типичным озорным юмором трубача.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465225549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dizzy Gillespie
Альбом (сингл)
Gillespie
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Swing Low, Always, Willow Weep For Me, Ungawa, Lorraine, Girl Of My Dreams, Constantinople, The Umbrella Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
The Ebullient Mr. Gillespie — альбом джазовый трубача, одного из родоначальников современного импровизационного джаза Диззи Гиллеспи, выпущенный в 1959 году.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. На протяжении своей карьеры, которая охватывала семь десятилетий, Диззи Гиллеспи всегда показывал себя музыкантом, «бурлящим» от радости игры. Со своим постоянным квинтетом и конгалеро Карлосом «Патато» Вальдесом в качестве гостя, Диззи отправился в студию в феврале 1959 года, чтобы записать «The Ebullient Mr. Gillespie» для Verve, особенно живой альбом, характеризующийся заводным джазом, латиноамериканскими и африканскими влияниями и типичным озорным юмором трубача.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Dizzy Gillespie - The Ebullient Mr. Gillespie (Audiophile, Verve By Request) (0602465225549) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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