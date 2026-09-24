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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 6
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 7
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 8
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 9
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 10
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 11
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 12
Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 7
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 8
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 9
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 10
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 11
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 12
  • Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692735
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Загружаем...
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Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435862101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
II B.S., IxLove, Celia, Mood Indigo, Better Get Hit In Yo Soul, Theme For Lester Young, Hora Decubitus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1964 г.. Одно из лучших изданий Чарльза Мингуса. Независимо от лейбла, Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus находит мини-биг-бэнд, исполняющий одни из самых известных композиций Мингуса - хотя и с другими названиями! Любимчики Мингуса Эрик Долфи, Букер Эрвин и Джаки Байард входят в этот звездный состав. Эта классика 1964 года, в основном записанная во время сессий для Black Saint и The Sinner Lady, включает множество лучших композиций Мингуса, включая Celia, Theme For Lester Young и Better Git Hit In Yo Soul.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435862101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
II B.S., IxLove, Celia, Mood Indigo, Better Get Hit In Yo Soul, Theme For Lester Young, Hora Decubitus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1964 г.. Одно из лучших изданий Чарльза Мингуса. Независимо от лейбла, Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus находит мини-биг-бэнд, исполняющий одни из самых известных композиций Мингуса - хотя и с другими названиями! Любимчики Мингуса Эрик Долфи, Букер Эрвин и Джаки Байард входят в этот звездный состав. Эта классика 1964 года, в основном записанная во время сессий для Black Saint и The Sinner Lady, включает множество лучших композиций Мингуса, включая Celia, Theme For Lester Young и Better Git Hit In Yo Soul.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Charles Mingus - Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862101) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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