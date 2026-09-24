The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 692721
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602557221749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pooh Song, I Figured Out (Demo 93), Demo 93, Plain Parade, Laika, The Boys Are Back In Town, Crowley, Rise & Shine (UK Version), Carnival (Puck Version), Happy Meal I, Nasty Sunny Beam, Iron Man (First Try), Emmerdale, Blah Blah Blah, Losers (First Try), Lovefool (Puck Version), Country Hell, Great Divide (Demo ’96), War (First Try), Cocktail Party Bloody Cocktail Party
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка
Сборник шведской группы The Cardigans The Rest Of The Best Volume 1 включает подборку записей группы, выпущенных в качестве би-сайдов синглов, саундтреков и бонус-треков к японским, французским и британским версиям их альбомов в период с 1994 по 2006 год. Издание на виниле 140 г.. Сборник был составлен The Cardigans и обновлен Райаном Смитом из Sterling Sound. Обложка создана на основе фотографий, сделанных фотографом Мартином Богреном, который работал с группой с самого начала. «Мы очень рады выпустить эти сборники. Песни, которые по разным причинам не вошли в наши студийные альбомы. Теперь наша аудитория может прослушать все би-сайды в хронологическом порядке, и это чистая радость — вспомнить все, начиная с 1993 года» — The Cardigans
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602557221749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pooh Song, I Figured Out (Demo 93), Demo 93, Plain Parade, Laika, The Boys Are Back In Town, Crowley, Rise & Shine (UK Version), Carnival (Puck Version), Happy Meal I, Nasty Sunny Beam, Iron Man (First Try), Emmerdale, Blah Blah Blah, Losers (First Try), Lovefool (Puck Version), Country Hell, Great Divide (Demo ’96), War (First Try), Cocktail Party Bloody Cocktail Party
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Сборник шведской группы The Cardigans The Rest Of The Best Volume 1 включает подборку записей группы, выпущенных в качестве би-сайдов синглов, саундтреков и бонус-треков к японским, французским и британским версиям их альбомов в период с 1994 по 2006 год. Издание на виниле 140 г.. Сборник был составлен The Cardigans и обновлен Райаном Смитом из Sterling Sound. Обложка создана на основе фотографий, сделанных фотографом Мартином Богреном, который работал с группой с самого начала. «Мы очень рады выпустить эти сборники. Песни, которые по разным причинам не вошли в наши студийные альбомы. Теперь наша аудитория может прослушать все би-сайды в хронологическом порядке, и это чистая радость — вспомнить все, начиная с 1993 года» — The Cardigans
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка