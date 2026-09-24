Top.Mail.Ru
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 1
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 2
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 3
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 4
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 5
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 6
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 7
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 8
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 9
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 10
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 11
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 12
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602557221749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pooh Song, I Figured Out (Demo 93), Demo 93, Plain Parade, Laika, The Boys Are Back In Town, Crowley, Rise & Shine (UK Version), Carnival (Puck Version), Happy Meal I, Nasty Sunny Beam, Iron Man (First Try), Emmerdale, Blah Blah Blah, Losers (First Try), Lovefool (Puck Version), Country Hell, Great Divide (Demo ’96), War (First Try), Cocktail Party Bloody Cocktail Party
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка

Сборник шведской группы The Cardigans The Rest Of The Best Volume 1 включает подборку записей группы, выпущенных в качестве би-сайдов синглов, саундтреков и бонус-треков к японским, французским и британским версиям их альбомов в период с 1994 по 2006 год. Издание на виниле 140 г.. Сборник был составлен The Cardigans и обновлен Райаном Смитом из Sterling Sound. Обложка создана на основе фотографий, сделанных фотографом Мартином Богреном, который работал с группой с самого начала. «Мы очень рады выпустить эти сборники. Песни, которые по разным причинам не вошли в наши студийные альбомы. Теперь наша аудитория может прослушать все би-сайды в хронологическом порядке, и это чистая радость — вспомнить все, начиная с 1993 года» — The Cardigans

Отзывы о товаре The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602557221749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cardigans
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best Vol. 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pooh Song, I Figured Out (Demo 93), Demo 93, Plain Parade, Laika, The Boys Are Back In Town, Crowley, Rise & Shine (UK Version), Carnival (Puck Version), Happy Meal I, Nasty Sunny Beam, Iron Man (First Try), Emmerdale, Blah Blah Blah, Losers (First Try), Lovefool (Puck Version), Country Hell, Great Divide (Demo ’96), War (First Try), Cocktail Party Bloody Cocktail Party
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сборник шведской группы The Cardigans The Rest Of The Best Volume 1 включает подборку записей группы, выпущенных в качестве би-сайдов синглов, саундтреков и бонус-треков к японским, французским и британским версиям их альбомов в период с 1994 по 2006 год. Издание на виниле 140 г.. Сборник был составлен The Cardigans и обновлен Райаном Смитом из Sterling Sound. Обложка создана на основе фотографий, сделанных фотографом Мартином Богреном, который работал с группой с самого начала. «Мы очень рады выпустить эти сборники. Песни, которые по разным причинам не вошли в наши студийные альбомы. Теперь наша аудитория может прослушать все би-сайды в хронологическом порядке, и это чистая радость — вспомнить все, начиная с 1993 года» — The Cardigans
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Cardigans - The Rest Of The Best Vol. 1 (0602557221749) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...