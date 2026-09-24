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Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка

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Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 1
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 2
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 3
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 4
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 5
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 6
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 1
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 2
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 3
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 4
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 5
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 6
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap

Отзывы о товаре Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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