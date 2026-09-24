Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 692719
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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
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Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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