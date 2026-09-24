Fiona Boyes - Professin' The Blues (Audiophile Edition) (0030911251710) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Boyes
Альбом (сингл)
Professin The Blues
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб.
В наличии
Код товара: 692698
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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911251710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Boyes
Альбом (сингл)
Professin The Blues
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cant Stay Here No More, Devil You Know, Lay Down With Dogs, Angels And Boats, One Rule For You, Card Sharp, Old And Stiff, Kiss Me Darling, Love Me All The Way, Stubborn Old Mule, Catfish Fiesta, If I Should Die, The Crossroads, Love Changing Blues, Baby Please Dont Go, Face In The Mirror
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fiona Boyes - Professin' The Blues (Audiophile Edition) (0030911251710) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Fiona Boyes / Professin The Blues (2LP) предлагает слушателю захватывающее погружение в мир блуса, наполненное глубокими эмоциями и мастерством исполнения. Эта замечательная работа демонстрирует выдающийся талант Фионы Бойес и ее уникальный подход к жанру, сочетая традиционные элементы с современными мотивами. Если вы цените высококачественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию что-то особенное, вам стоит купить виниловую пластинку, чтобы насладиться звучанием, которое невозможно передать в цифровом формате.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911251710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fiona Boyes
Альбом (сингл)
Professin The Blues
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cant Stay Here No More, Devil You Know, Lay Down With Dogs, Angels And Boats, One Rule For You, Card Sharp, Old And Stiff, Kiss Me Darling, Love Me All The Way, Stubborn Old Mule, Catfish Fiesta, If I Should Die, The Crossroads, Love Changing Blues, Baby Please Dont Go, Face In The Mirror
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Fiona Boyes / Professin The Blues (2LP) предлагает слушателю захватывающее погружение в мир блуса, наполненное глубокими эмоциями и мастерством исполнения. Эта замечательная работа демонстрирует выдающийся талант Фионы Бойес и ее уникальный подход к жанру, сочетая традиционные элементы с современными мотивами. Если вы цените высококачественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию что-то особенное, вам стоит купить виниловую пластинку, чтобы насладиться звучанием, которое невозможно передать в цифровом формате.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Fiona Boyes - Professin' The Blues (Audiophile Edition) (0030911251710) виниловая пластинка - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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