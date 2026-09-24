George Coleman - At Yoshi's (Analogue) (5060149623633) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Coleman
Альбом (сингл)
At Yoshis
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 692692
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Coleman
Альбом (сингл)
At Yoshis
Жанр
Jazz
Трек-лист
They Say Its Wonderful, Good Morning Heartache, Laig Gobblin Blues, Io, Up Jumped Spring, Father, D Soul Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Coleman - At Yoshi's (Analogue) (5060149623633) виниловая пластинка
Виниловая пластинка George Coleman / At Yoshis (2LP) представляет собой захватывающее звучание джазового мастера, который обладает уникальным стилем и безупречным вкусом. Эта запись, сделанная во время живого выступления, передает атмосферу импровизации и глубины музыки, которую дарит George Coleman. Его великолепное исполнение на саксофоне создает незабываемую эмоцию, наполняя каждую ноту жизнью и энергией. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и наслаждаться выдающимся джазом в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Coleman
Альбом (сингл)
At Yoshis
Жанр
Jazz
Трек-лист
They Say Its Wonderful, Good Morning Heartache, Laig Gobblin Blues, Io, Up Jumped Spring, Father, D Soul Eyes
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Виниловая пластинка George Coleman / At Yoshis (2LP) представляет собой захватывающее звучание джазового мастера, который обладает уникальным стилем и безупречным вкусом. Эта запись, сделанная во время живого выступления, передает атмосферу импровизации и глубины музыки, которую дарит George Coleman. Его великолепное исполнение на саксофоне создает незабываемую эмоцию, наполняя каждую ноту жизнью и энергией. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и наслаждаться выдающимся джазом в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить George Coleman - At Yoshi's (Analogue) (5060149623633) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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