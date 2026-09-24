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The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка

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The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Lost World
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602468033776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Lost World
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Трек-лист
Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone, I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка

«Songs Of A Lost World» — долгожданный альбом 2024 года от The Cure, их 14-й студийный релиз и первый за 16 лет.



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602468033776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Lost World
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Трек-лист
Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone, I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Songs Of A Lost World» — долгожданный альбом 2024 года от The Cure, их 14-й студийный релиз и первый за 16 лет.


Теги товара: Indie, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Cure - Songs Of A Lost World (0602468033776) виниловая пластинка - по цене 5010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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