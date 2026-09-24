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Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка

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Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка - фото 1
Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jesse Sharps
Альбом (сингл)
Sharps And Flats
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка - фото 1
  • Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nimbus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nimbus Records
Barcode
[4260141088688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jesse Sharps
Альбом (сингл)
Sharps And Flats
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Goat and the Ramjam, Question, Macrame, Mike’s Tune, a Child, Carnival
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Jesse Sharps / Sharps And Flats (1LP) представляет собой яркое воплощение джазового звучания и глубокого музыкального мастерства. Этот альбом демонстрирует уникальный стиль и талант исполнителя, погружая слушателя в атмосферу насыщенных мелодий и увлекательных аранжировок. Виниловая пластинка станет отличным дополнением вашей коллекции и подарит незабываемые моменты прослушивания. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться искренним звучанием высококачественного джаза.

Отзывы о товаре Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nimbus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nimbus Records
Barcode
[4260141088688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jesse Sharps
Альбом (сингл)
Sharps And Flats
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Goat and the Ramjam, Question, Macrame, Mike’s Tune, a Child, Carnival
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Jesse Sharps / Sharps And Flats (1LP) представляет собой яркое воплощение джазового звучания и глубокого музыкального мастерства. Этот альбом демонстрирует уникальный стиль и талант исполнителя, погружая слушателя в атмосферу насыщенных мелодий и увлекательных аранжировок. Виниловая пластинка станет отличным дополнением вашей коллекции и подарит незабываемые моменты прослушивания. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться искренним звучанием высококачественного джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Jesse Sharps - Sharps And Flats (Audiophile Edition) (4260141088688) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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