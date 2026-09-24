Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 692676
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Трек-лист
Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Трек-лист
Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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