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James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка

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James Blake &amp; Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка - фото 1
James Blake &amp; Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Blake, Lil Yachty
Альбом (сингл)
Bad Cameo
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Blake &amp; Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка - фото 1
  • James Blake &amp; Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602465913378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Blake, Lil Yachty
Альбом (сингл)
Bad Cameo
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, R&B
Трек-лист
Save the Savior, In Grey, Midnight, Woo, Bad Cameo, Missing Man, Twice, Transport Me, Run Away from the Rabbit, Red Carpet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Save the Savior, In Grey, Midnight, Woo, Bad Cameo, Missing Man, Twice, Transport Me, Run Away from the Rabbit, Red Carpet

Отзывы о товаре James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602465913378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Blake, Lil Yachty
Альбом (сингл)
Bad Cameo
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, R&B
Трек-лист
Save the Savior, In Grey, Midnight, Woo, Bad Cameo, Missing Man, Twice, Transport Me, Run Away from the Rabbit, Red Carpet
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Save the Savior, In Grey, Midnight, Woo, Bad Cameo, Missing Man, Twice, Transport Me, Run Away from the Rabbit, Red Carpet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить James Blake & Lil Yachty - Bad Cameo (0602465913378) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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