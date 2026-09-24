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Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка

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Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка - фото 1
Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Veronika Morscher
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка - фото 1
  • Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692656
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Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000173366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Veronika Morscher
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flutter, Flutter, Breathe, Blooming, Is It What They Call Love, Art Of Loving, Follow The Line, Worth The Extra Thought, The Pedal Point Of Life, Addicted, Tangled Up In You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка

Долгожданный альбом Вероники Моршер Blooming - это ее второй альбом, состоящий исключительно из собственных композиций и демонстрирующий ее лирический талант. В сотрудничестве с такими известными талантами, как британский клавишник Кит Даунс, гитарист Ханно Буш, номинированная на Немецкую джазовую премию басистка Лиза Хоппе и знаменитый барабанщик Амир Бреслер, Моршер создает захватывающий музыкальный опыт. Среди наград Моршер - Премия культуры 2017 года в номинации Джаз в Австрии, Боннская джазовая премия 2019 года и номинация на Немецкую джазовую премию 2023 года в категории Лучший вокальный джазовый альбом года за их последнюю совместную работу Tales From the Wooden Kingdom. Ее последняя работа - это свидетельство ее тонкого, но глубокого песенного творчества, каждый трек которого демонстрирует ее уникальную вокальную технику и позволяет блеснуть ее мечтательному ансамблю. Blooming был записан полностью в аналоговом формате и передает суть живых выступлений в студии. С большим вниманием к деталям альбом был записан на 2 ленту и смикширован на 1 / 2 магнитофоне Studer A80 при скорости 30 пикселей. В результате получилось 37 минут чистого музыкального удовольствия. Как и все записи LowSwing, он является еще одним доказательством стремления лейбла сохранить теплоту и аутентичность аналогового звука из самого сердца Берлина.

Отзывы о товаре Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000173366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Veronika Morscher
Альбом (сингл)
Blooming
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flutter, Flutter, Breathe, Blooming, Is It What They Call Love, Art Of Loving, Follow The Line, Worth The Extra Thought, The Pedal Point Of Life, Addicted, Tangled Up In You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Долгожданный альбом Вероники Моршер Blooming - это ее второй альбом, состоящий исключительно из собственных композиций и демонстрирующий ее лирический талант. В сотрудничестве с такими известными талантами, как британский клавишник Кит Даунс, гитарист Ханно Буш, номинированная на Немецкую джазовую премию басистка Лиза Хоппе и знаменитый барабанщик Амир Бреслер, Моршер создает захватывающий музыкальный опыт. Среди наград Моршер - Премия культуры 2017 года в номинации Джаз в Австрии, Боннская джазовая премия 2019 года и номинация на Немецкую джазовую премию 2023 года в категории Лучший вокальный джазовый альбом года за их последнюю совместную работу Tales From the Wooden Kingdom. Ее последняя работа - это свидетельство ее тонкого, но глубокого песенного творчества, каждый трек которого демонстрирует ее уникальную вокальную технику и позволяет блеснуть ее мечтательному ансамблю. Blooming был записан полностью в аналоговом формате и передает суть живых выступлений в студии. С большим вниманием к деталям альбом был записан на 2 ленту и смикширован на 1 / 2 магнитофоне Studer A80 при скорости 30 пикселей. В результате получилось 37 минут чистого музыкального удовольствия. Как и все записи LowSwing, он является еще одним доказательством стремления лейбла сохранить теплоту и аутентичность аналогового звука из самого сердца Берлина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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