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The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка

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The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 1
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 2
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 3
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 4
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 5
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 6
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 7
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 8
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 9
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 10
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 11
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 12
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 13
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 14
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 15
The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 1
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 2
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 3
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 4
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 5
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 6
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 7
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 8
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 9
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 10
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 11
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 12
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 13
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 14
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 15
  • The Tangent - Pyramids, Stars &amp; More (0196587559113) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692643
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587559113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
2 CD
DVD в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587559113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
2 CD
DVD в комплекте
да
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)


Теги товара: Progressive Rock
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