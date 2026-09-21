The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692643
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587559113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
2 CD
DVD в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587559113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Pyramids, Stars & More:В the Tangents Live Recordings 2004-2017
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
2 CD
DVD в комплекте
да
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The World That We Drive Through, The Canterbury Sequence, The Winning Game, In Darkest Dreams, The Music That Died Alone, Lucky Man, A Spark In The Aether, A Sale Of Two Souls, Perdu Dans Paris, A Crisis In Mid Life, Doctor Livingstone (I Presume)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Tangent - Pyramids, Stars & More (0196587559113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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