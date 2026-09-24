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Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка

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Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 1
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 2
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 3
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 4
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 5
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 6
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 7
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 8
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 9
Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Out Of The Cool
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 1
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 2
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 3
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 4
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 5
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 6
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 7
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 8
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 9
  • Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692637
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Загружаем...
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Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка
5 940 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602435439631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Out Of The Cool
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
La Nevada, Where Flamingos Fly, Bilbao Song, Stratusphunk, Sunken Treasure
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка

Out Of The Cool - переиздание студийного альбома канадского и американского джазового музыканта Гила Эванса, первоначально выпущенного в 1961 году. Гил Эванс - канадский и американский джаз-музыкант (пианист), композитор и руководитель джаз-оркестра. В начале 1950-х Дж. Эванс работает аранжировщиком на радио и телевидении, в 1952 выступает вместе с Маллигеном в клубе Basin Street East, в 1957-1963 годах играет вместе с Майлзом Дэвисом. В 1957 Эванс организует свой третий по счёту джаз-оркестр The Gil Evans Orchestra, в том же году осенью записывает свой первый альбом Big Stuff. В 1958 году ему следует Bottle Old Wine, и в конце 1960 - программный Out of the Cool. В 1968 году Эванс записывает свой латиноамериканский альбом с певицей Аструд Жилберту - Look to the Rainbow. С 1970 года Гил Эванс начинает работать с электронной музыкой, в частности в джаз-роке и фри-джазе. В 1969-1971 годах создаётся альбом Blues In Orbit, в 1971 году - Where Flamingos Fly, в 1973 - Svengali. В 1974 году Гил Эванс устраивает грандиозный концерт в нью-йоркском Карнеги-холле. В 70-е - 80-е годы XX века также следуют многочисленные гастрольные турне музыканта - в Японию (1972, 1976), в Швейцарию, Францию, Италию, Швецию (1974), Польшу (1976), Германию (1978), Данию, Францию, Италию, Финляндию (1981), Англию (1983). Из альбомов Дж. Эванса, вышедших в последние годы его жизни, следует назвать Pristress (1977), Live At The Public Theatre (1980), Live At Sweet Basil и Farewell (1984-88). Совместно с Ли Коницем был сделан альбом Heroes &amp;amp;amp;amp; Anti-Heroes (1980).

Отзывы о товаре Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602435439631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1961
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Out Of The Cool
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
La Nevada, Where Flamingos Fly, Bilbao Song, Stratusphunk, Sunken Treasure
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Out Of The Cool - переиздание студийного альбома канадского и американского джазового музыканта Гила Эванса, первоначально выпущенного в 1961 году. Гил Эванс - канадский и американский джаз-музыкант (пианист), композитор и руководитель джаз-оркестра. В начале 1950-х Дж. Эванс работает аранжировщиком на радио и телевидении, в 1952 выступает вместе с Маллигеном в клубе Basin Street East, в 1957-1963 годах играет вместе с Майлзом Дэвисом. В 1957 Эванс организует свой третий по счёту джаз-оркестр The Gil Evans Orchestra, в том же году осенью записывает свой первый альбом Big Stuff. В 1958 году ему следует Bottle Old Wine, и в конце 1960 - программный Out of the Cool. В 1968 году Эванс записывает свой латиноамериканский альбом с певицей Аструд Жилберту - Look to the Rainbow. С 1970 года Гил Эванс начинает работать с электронной музыкой, в частности в джаз-роке и фри-джазе. В 1969-1971 годах создаётся альбом Blues In Orbit, в 1971 году - Where Flamingos Fly, в 1973 - Svengali. В 1974 году Гил Эванс устраивает грандиозный концерт в нью-йоркском Карнеги-холле. В 70-е - 80-е годы XX века также следуют многочисленные гастрольные турне музыканта - в Японию (1972, 1976), в Швейцарию, Францию, Италию, Швецию (1974), Польшу (1976), Германию (1978), Данию, Францию, Италию, Финляндию (1981), Англию (1983). Из альбомов Дж. Эванса, вышедших в последние годы его жизни, следует назвать Pristress (1977), Live At The Public Theatre (1980), Live At Sweet Basil и Farewell (1984-88). Совместно с Ли Коницем был сделан альбом Heroes &amp;amp;amp;amp; Anti-Heroes (1980).
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Gil Evans - Out Of The Cool (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435439631) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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