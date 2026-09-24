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Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка

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Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка - фото 1
Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gloria Coleman Quartet, Pola Roberts
Альбом (сингл)
Soul Sisters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка - фото 1
  • Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602458940787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gloria Coleman Quartet, Pola Roberts
Альбом (сингл)
Soul Sisters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Que Baby, Sadie Green, Hey Sonny Red, Melbas Minor, Funky Bob, My Ladies Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Que Baby, Sadie Green, Hey Sonny Red, Melbas Minor, Funky Bob, My Ladies Waltz

Отзывы о товаре Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602458940787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gloria Coleman Quartet, Pola Roberts
Альбом (сингл)
Soul Sisters
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Que Baby, Sadie Green, Hey Sonny Red, Melbas Minor, Funky Bob, My Ladies Waltz
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Que Baby, Sadie Green, Hey Sonny Red, Melbas Minor, Funky Bob, My Ladies Waltz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Gloria Coleman - Soul Sisters (Audiophile, Verve By Request) (0602458940787) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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