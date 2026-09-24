Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 692633
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Характеристики
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227882648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In France They Kiss On Main Street, The Jungle Line, Edith And The Kingpin., Dont Interrupt The Sorrow, Shades Of Scarlett Conquering, The Hissing Of Summer Lawns, The Boho Dance, Harrys House / Centerpiece, Sweet Bird., Shadows And Light
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка
The Hissing of Summer Lawns — седьмой студийный альбом канадско-американской певицы Джони Митчелл, выпущенный первоначально в ноябре 1975 года. Издание на цветном виниле.. Автор и исполнитель исключительного таланта и непревзойденного влияния, Джони Митчелл сделала необычайную карьеру, охватывающую более 40 лет и широко расцениваемую как одно из ярчайших музыкальных наследий последних поколений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227882648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
In France They Kiss On Main Street, The Jungle Line, Edith And The Kingpin., Dont Interrupt The Sorrow, Shades Of Scarlett Conquering, The Hissing Of Summer Lawns, The Boho Dance, Harrys House / Centerpiece, Sweet Bird., Shadows And Light
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Hissing of Summer Lawns — седьмой студийный альбом канадско-американской певицы Джони Митчелл, выпущенный первоначально в ноябре 1975 года. Издание на цветном виниле.. Автор и исполнитель исключительного таланта и непревзойденного влияния, Джони Митчелл сделала необычайную карьеру, охватывающую более 40 лет и широко расцениваемую как одно из ярчайших музыкальных наследий последних поколений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns (coloured) (0081227882648) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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