Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 692630
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction By John Peel, Dedicated To You But You Weren't Listening, Memories, Sea Song, A Last Straw, Little Red Riding Hood Hit The Road, Alife, Alifib, Mind Of A Child, Instant Pussy, Signed Curtain, Calyx, Little Red Robin Hood Hit The Road, I'm A Believer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Robert Wyatt / Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (1LP) является живым свидетельством творческого гения одного из самых оригинальных музыкантов своего времени. Записанная в легендарном театре, эта пластинка передаёт всю атмосферу живого выступления и эмоциональную мощь исполнения. Каждый трек наполнен искренностью и художественным выражением, погружая слушателя в уникальный мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойдённым звуком Роберта Уайата в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[5034202204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Theatre Royal Drury Lane: Live 1974
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction By John Peel, Dedicated To You But You Weren't Listening, Memories, Sea Song, A Last Straw, Little Red Riding Hood Hit The Road, Alife, Alifib, Mind Of A Child, Instant Pussy, Signed Curtain, Calyx, Little Red Robin Hood Hit The Road, I'm A Believer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Виниловая пластинка Robert Wyatt / Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (1LP) является живым свидетельством творческого гения одного из самых оригинальных музыкантов своего времени. Записанная в легендарном театре, эта пластинка передаёт всю атмосферу живого выступления и эмоциональную мощь исполнения. Каждый трек наполнен искренностью и художественным выражением, погружая слушателя в уникальный мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойдённым звуком Роберта Уайата в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Robert Wyatt - Theatre Royal Drury Lane: Live 1974 (5034202204817) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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