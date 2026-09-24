Montell Jordan - This Is How We Do It (0602465256192) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
This Is How We Do It
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 692623
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602465256192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
This Is How We Do It
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
My Mommy Intro, Honeyz, It, Payback, Anything, Don T Keep Me Waiting, Comin Home, Introducing Shaunta, It S over, Midnight Interlude, I Wanna, Down on My Knees, Gotta Get My Roll on, Close the Door, Daddy S Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Montell Jordan - This Is How We Do It (0602465256192) виниловая пластинка
Отпразднуйте 40-летие Def Jam с переизданием на виниле дебютного альбома Монтелла Джордана This Is How We Do It!. Это первое переиздание с момента выхода альбома в 1995 году!.. Альбом This Is How We Do It достиг #4 в чарте Billboard Top Hip-Hop / R&amp;amp;amp;B Albums и включает одноименный классический сингл 90-х, который принес Def Jam первый хит в Billboard Hot 100.
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602465256192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
This Is How We Do It
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
My Mommy Intro, Honeyz, It, Payback, Anything, Don T Keep Me Waiting, Comin Home, Introducing Shaunta, It S over, Midnight Interlude, I Wanna, Down on My Knees, Gotta Get My Roll on, Close the Door, Daddy S Home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Отпразднуйте 40-летие Def Jam с переизданием на виниле дебютного альбома Монтелла Джордана This Is How We Do It!. Это первое переиздание с момента выхода альбома в 1995 году!.. Альбом This Is How We Do It достиг #4 в чарте Billboard Top Hip-Hop / R&amp;amp;amp;B Albums и включает одноименный классический сингл 90-х, который принес Def Jam первый хит в Billboard Hot 100.
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Купить Montell Jordan - This Is How We Do It (0602465256192) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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