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Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка

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Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 1
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 2
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 3
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 4
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 5
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 6
Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Albert King
Альбом (сингл)
Live Wire / Blues Power
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 1
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 2
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 3
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 4
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 5
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 6
  • Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072578821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Albert King
Альбом (сингл)
Live Wire / Blues Power
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Watermelon Man, Blues Power, Night Stomp, Sunrise, Please Love Me, Look Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка

Live Wire/Blues Power — блюзовый альбом американского гитариста и певца Альберта Кинга. Он был записан вживую в 1968 году в зале Fillmore Auditorium. Издание на виниле 180 г.

Отзывы о товаре Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072578821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Albert King
Альбом (сингл)
Live Wire / Blues Power
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Watermelon Man, Blues Power, Night Stomp, Sunrise, Please Love Me, Look Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Live Wire/Blues Power — блюзовый альбом американского гитариста и певца Альберта Кинга. Он был записан вживую в 1968 году в зале Fillmore Auditorium. Издание на виниле 180 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Albert King - Live Wire/ Blues Power (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072578821) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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