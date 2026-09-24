ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара ClarkTerry & Thelonious Monk - In Orbit (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587939) виниловая пластинка
In Orbit — альбом джазового трубача Кларка Терри при участии Телониуса Монка, записанный в Нью-Йорке 7 и 12 мая 1958 года. Издание на виниле 180 г.. Трубач Кларк Терри играет на флюгельгорне в этом релизе 1958 года, который привлек много внимания из-за одной важной детали: Монк появляется здесь как сайдмен. Другие аккомпанирующие музыканты тоже заслуживают внимания: постоянный басист Кэннонболла Эддерли Сэм Джонс и Филли Джо Джонс, которого Билл Эванс восторженно называл своим любимым барабанщиком. В то время Терри был на пике своей карьеры, часто делил сцену с Каунтом Бэйси и Дюком Эллингтоном. AllMusic прокомментировал, что In Orbit был, как и следует из его названия, энергичным, бопповым свиданием. Поклонники Монка оценят немного более сложную пьесу Lets Cool One (единственную композицию пианиста здесь). Другие яркие моменты включают шелковистую плавную One Foot in the Gutter Терри и задумчивую Argentia.
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