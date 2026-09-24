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The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692608
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The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297398212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager, What Goes Up, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It With You, In the Lap of The Gods (Instrumental), Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow Of A Lonely Man
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка

Новое, ремастированное и дополненное издание легендарного альбома The Alan Parsons Project "Pyramid". 180-граммовый прозрачный винил, Half Speed Remaster. Британская прог-рок-группа Alan Parsons Project существовала с 1975 по 1990 год. Основными участниками группы были Эрик Вулфсон и Алан Парсонс, к которым присоединялись различные сессионные музыканты. Англичанин Парсонс и шотландец Вулфсон познакомились в столовой студии Abbey Road в 1974 году. Парсонс уже работал ассистентом звукорежиссера на альбомах "Abbey Road" и "Let It Be" группы Beatles и записывал альбом Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon". Вулфсон, автор песен и композитор, работал сессионным пианистом. Третий студийный альбом The Alan Parsons Project "Pyramid" был первоначально выпущен в мае 1978 года. Как и в других альбомах APP, акцент был сделан на очень высоком качестве студийного звука. "Pyramid" стал мировым хитом и получил платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию и Канаду.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297398212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager, What Goes Up, The Eagle Will Rise Again, One More River, Can't Take It With You, In the Lap of The Gods (Instrumental), Pyramania, Hyper-Gamma-Spaces, Shadow Of A Lonely Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новое, ремастированное и дополненное издание легендарного альбома The Alan Parsons Project "Pyramid". 180-граммовый прозрачный винил, Half Speed Remaster. Британская прог-рок-группа Alan Parsons Project существовала с 1975 по 1990 год. Основными участниками группы были Эрик Вулфсон и Алан Парсонс, к которым присоединялись различные сессионные музыканты. Англичанин Парсонс и шотландец Вулфсон познакомились в столовой студии Abbey Road в 1974 году. Парсонс уже работал ассистентом звукорежиссера на альбомах "Abbey Road" и "Let It Be" группы Beatles и записывал альбом Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon". Вулфсон, автор песен и композитор, работал сессионным пианистом. Третий студийный альбом The Alan Parsons Project "Pyramid" был первоначально выпущен в мае 1978 года. Как и в других альбомах APP, акцент был сделан на очень высоком качестве студийного звука. "Pyramid" стал мировым хитом и получил платиновый и золотой статус во многих странах, включая США, Германию и Канаду.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Купить The Alan Parsons Project - Pyramid (coloured) (0711297398212) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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