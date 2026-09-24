Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 692607
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072587908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитRush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитFools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) винило...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитNeil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитAnna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая плас...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитThe Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) ви...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитCharles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитYusef Lateef - Jazz Mood (Analogue, Original Jazz Classics) (088...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитDuke Jordan - Flight To Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602455845...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитDusty Springfield - The Bbc Sessions (0602465764086) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитSvjatoslav Richter - Beethoven: Sonatas Nos. 18, 27, 28 & 31 (00...
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072587908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Status Seeking, Duquility, Thirteen, We Diddit, Warm Canto, Warp and Woof, Fire Waltz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка - по цене 6290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mal Waldron - The Quest (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587908) виниловая пластинка