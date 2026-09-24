Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка
Last Night Blues — альбом блюзового музыканта Лайтнина Хопкинса с Сонни Терри, записанный в 1960 году и выпущенный на лейбле Bluesville в следующем году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Bluesville Acoustic Sounds.. Если не считать Блайнда Лемон Джефферсона, Лайтнин Хопкинс, пожалуй, самый выдающийся и влиятельный блюзовый экспорт Техаса. Его легкая, плавная игра пальцами и остроумное, импровизированное повествование всегда вызывают восхищение, и его выступления на «Last Night Blues» не являются исключением. Альбом свободный и акустический, с голосом и гитарой Хопкинса в сопровождении минимальной перкуссии и губной гармошки Сонни Терри. Вклад Терри действительно многое добавляет к этим мелодиям, издавая высокий, одинокий визг в медленных мелодиях и пыхтящий, энергичный шафл в более быстрых. Хопкинс, конечно, один из королей блюзового буги, но он одинаково убедительно играет и медленный блюз, и он ни разу не ошибся на протяжении всего этого прекрасного сета. В общем, этот динамитный диск представляет собой то, каким должен быть блюз: простым, душевным и абсолютно искренним.
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