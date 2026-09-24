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Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка

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Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 1
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 2
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 3
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 4
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 5
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 6
Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 1
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 2
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 3
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 4
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 5
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 6
  • Lightnin&#039; Hopkins &amp; Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692600
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Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка
5 940 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072579071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rocky Mountain, Got To Move You Baby, So Sorry To Leave You, Take A Trip With Me, Last Night Blues, Lightnins Stroke, Hard To Love A Woman, Conversation Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка

Last Night Blues — альбом блюзового музыканта Лайтнина Хопкинса с Сонни Терри, записанный в 1960 году и выпущенный на лейбле Bluesville в следующем году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Bluesville Acoustic Sounds.. Если не считать Блайнда Лемон Джефферсона, Лайтнин Хопкинс, пожалуй, самый выдающийся и влиятельный блюзовый экспорт Техаса. Его легкая, плавная игра пальцами и остроумное, импровизированное повествование всегда вызывают восхищение, и его выступления на «Last Night Blues» не являются исключением. Альбом свободный и акустический, с голосом и гитарой Хопкинса в сопровождении минимальной перкуссии и губной гармошки Сонни Терри. Вклад Терри действительно многое добавляет к этим мелодиям, издавая высокий, одинокий визг в медленных мелодиях и пыхтящий, энергичный шафл в более быстрых. Хопкинс, конечно, один из королей блюзового буги, но он одинаково убедительно играет и медленный блюз, и он ни разу не ошибся на протяжении всего этого прекрасного сета. В общем, этот динамитный диск представляет собой то, каким должен быть блюз: простым, душевным и абсолютно искренним.

Отзывы о товаре Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072579071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Late Night Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rocky Mountain, Got To Move You Baby, So Sorry To Leave You, Take A Trip With Me, Last Night Blues, Lightnins Stroke, Hard To Love A Woman, Conversation Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Last Night Blues — альбом блюзового музыканта Лайтнина Хопкинса с Сонни Терри, записанный в 1960 году и выпущенный на лейбле Bluesville в следующем году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Bluesville Acoustic Sounds.. Если не считать Блайнда Лемон Джефферсона, Лайтнин Хопкинс, пожалуй, самый выдающийся и влиятельный блюзовый экспорт Техаса. Его легкая, плавная игра пальцами и остроумное, импровизированное повествование всегда вызывают восхищение, и его выступления на «Last Night Blues» не являются исключением. Альбом свободный и акустический, с голосом и гитарой Хопкинса в сопровождении минимальной перкуссии и губной гармошки Сонни Терри. Вклад Терри действительно многое добавляет к этим мелодиям, издавая высокий, одинокий визг в медленных мелодиях и пыхтящий, энергичный шафл в более быстрых. Хопкинс, конечно, один из королей блюзового буги, но он одинаково убедительно играет и медленный блюз, и он ни разу не ошибся на протяжении всего этого прекрасного сета. В общем, этот динамитный диск представляет собой то, каким должен быть блюз: простым, душевным и абсолютно искренним.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Lightnin' Hopkins & Sonny Terry - Last Night Blues ( (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072579071) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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