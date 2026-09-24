Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 692597
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072589728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072589728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Teddy Edwards
Альбом (сингл)
Together Again!!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Together Again, You Stepped Out of a Dream, Up There, Perhaps, Misty, Sandy
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Купить Teddy Edwards & Howard McGhee - Together Again!!!! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589728) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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