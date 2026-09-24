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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 1
Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 2
Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 3
Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 4
Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 1
  • Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 2
  • Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 3
  • Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 4
  • Виниловая пластинка Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка

Monks Music — один из лучших альбомов Телониуса Монка за всю историю, это волшебный сплав талантов, объединяющий множество джазовых традиций! Работу исполняет амбициозный септет Монка, в который входят Коулмен Хокинс и Джон Колтрейн на тенор-саксофоне. На Monks Music, записанном в июне 1957 года в Нью-Йорке для Riverside, пианист/композитор окружил себя выдающейся командой: трубач Рэй Коупленд, альт-саксофонист Джиджи Грайс, тенор-саксофонисты Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, басист Уилбур Уэр и барабанщик Арт Блейки. Что делает эту запись одной из самых захватывающих в карьере Монка, так это сложность материала в сочетании с калибром музыкантов, доступных для его исполнения, - говорит Филлипс. Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, две легенды тенор-саксофона, играют музыку Монка бок о бок. Это само по себе делает эту запись совершенно особенной. Это два артиста с очень разными стилями и два артиста, которые оказали глубокое влияние на легионы других саксофонистов. Original Jazz Classics Series: полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея c оригинальной ленты на Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI, конверт tip-on c полоской-оби.

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Monks Music — один из лучших альбомов Телониуса Монка за всю историю, это волшебный сплав талантов, объединяющий множество джазовых традиций! Работу исполняет амбициозный септет Монка, в который входят Коулмен Хокинс и Джон Колтрейн на тенор-саксофоне. На Monks Music, записанном в июне 1957 года в Нью-Йорке для Riverside, пианист/композитор окружил себя выдающейся командой: трубач Рэй Коупленд, альт-саксофонист Джиджи Грайс, тенор-саксофонисты Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, басист Уилбур Уэр и барабанщик Арт Блейки. Что делает эту запись одной из самых захватывающих в карьере Монка, так это сложность материала в сочетании с калибром музыкантов, доступных для его исполнения, - говорит Филлипс. Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, две легенды тенор-саксофона, играют музыку Монка бок о бок. Это само по себе делает эту запись совершенно особенной. Это два артиста с очень разными стилями и два артиста, которые оказали глубокое влияние на легионы других саксофонистов. Original Jazz Classics Series: полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея c оригинальной ленты на Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI, конверт tip-on c полоской-оби.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072610385) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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