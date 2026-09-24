Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 692592
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Характеристики
Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0198168647844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Daido, Verdesse, Sunday, The Lands, Marlene, Hackensack West
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anthony Wilson - Hackensack West (Audiophile Edition) (0198168647844) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Anthony Wilson / Hackensack West (1LP) предлагает слушателям уникальное сочетание джаза и современного звучания, демонстрируя мастерство гитариста и композитора. Этот альбом наполнен атмосферой, которая пробуждает чувства и вдохновляет. В каждом треке вы сможете почувствовать глубокую музыкальную историю, которую рассказывает Уилсон. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию эту жемчужину музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Cohearent Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cohearent
Barcode
[0198168647844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Wilson
Альбом (сингл)
Hackensack West
Жанр
Jazz
Трек-лист
Daido, Verdesse, Sunday, The Lands, Marlene, Hackensack West
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Виниловая пластинка Anthony Wilson / Hackensack West (1LP) предлагает слушателям уникальное сочетание джаза и современного звучания, демонстрируя мастерство гитариста и композитора. Этот альбом наполнен атмосферой, которая пробуждает чувства и вдохновляет. В каждом треке вы сможете почувствовать глубокую музыкальную историю, которую рассказывает Уилсон. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию эту жемчужину музыкального искусства.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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