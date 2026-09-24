Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 692590
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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241419003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kalerka, The Witch, The Raven, You Need Me There, Grandmother, You Got Me, Her Man Leaves Town, Seven Hours, Wendys Style Shop, The Height Of Land, Spanish Harlem, Remember Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Rebecca Pidgeon / The Raven (1LP) представляет собой замечательный альбом, который стал воплощением утончённого звучания и глубоких текстов. В ней переплетаются элементы фолка и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая привлечёт как новых слушателей, так и давних поклонников. Этот релиз является обязательным для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепным исполнением Rebecca Pidgeon в формате, который позволяет по-настоящему оценить каждую ноту.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241419003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kalerka, The Witch, The Raven, You Need Me There, Grandmother, You Got Me, Her Man Leaves Town, Seven Hours, Wendys Style Shop, The Height Of Land, Spanish Harlem, Remember Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Rebecca Pidgeon / The Raven (1LP) представляет собой замечательный альбом, который стал воплощением утончённого звучания и глубоких текстов. В ней переплетаются элементы фолка и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая привлечёт как новых слушателей, так и давних поклонников. Этот релиз является обязательным для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепным исполнением Rebecca Pidgeon в формате, который позволяет по-настоящему оценить каждую ноту.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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